Назарбаев: Казахстан не признал Крым российским из-за Косово

Сегодня был опубликован фильм американского режиссера Оливера Стоуна "Казах. История золотого человека", посвященный первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Как и работа "Путин" о президенте России Владимире Путине, этот фильм построен как масштабное интервью.

В частности, Нурсултан Назарбаев отвечает на вопрос Стоуна о том, почему Казахстан, будучи союзником России, не признал Крым российским. Первый президент Казахстана пояснил, что тогда республике пришлось бы ответить на аналогичные призывы других стран, включая сепаратистов в Косово.

"Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Южную Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали", - рассказал Нурсултан Назарбаев.

При этом он подчеркнул, что ни в коем случае не поддерживает госпереворот на Украине. "Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит", - сообщил первый президент Казахстана.