СМИ: Пашинян предлагает армянской оппозиции выйти из ОДКБ и ЕАЭС

Армянская газета "Паст", ссылаясь на свои источники, сообщила, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит закрытую встречу с внепарламентской оппозицией.

Напомним, что в парламенте оппозицию в настоящее время представляют два националистических блока лидеров карабахского клана Роберта Кочаряна (блок "Армения") и Сержа Саргсяна (блок "Честь имею") – прямых внутриполитических врагов Никола Пашиняна. В связи с этим премьер-министру приходится искать поддержку среди политических сил, не прошедших в Национальное собрание в этом году.

На повестке встречи – актуальные вопросы делимитации границы Армении и Азербайджана и восстановления дипломатических отношений Еревана с Анкарой. Однако есть и менее конструктивная для республики тема – разрыв с Россией.

Как пишет "Паст", вопрос в программе встречи Пашиняна с оппозицией сформулирован как "Внешнеполитические перспективы: дискуссия о выходе Армении из ОДКБ и ЕАЭС и альтернативные пути". В дополнение армянский премьер хочет обсудить с внепарламентскими политиками ускорение евроинтеграции Армении.

Таким образом, опасения, что Ереван стремится уйти как можно дальше от России, включая прекращение участия в российских интеграционных проектах, находят свое подтверждение.

Необходимо пояснить, что Пашиняну выгодно заручиться поддержкой внепарламентских партий на случай действительного разрыва с Россией, поскольку карабахский клан обязательно использует эту тему для раскручивания новой спирали внутриполитического конфликта, а действующая власть захочет отреагировать максимально жестко, чтобы в одну кампанию избавиться от внутренних и внешних ограничителей одновременно. Вполне вероятно, что тогда же будут назначены еще одни внеочередные парламентские выборы - и Пашинян предпочтет, чтобы в парламент прошли только те, с кем он заранее договорился о новом, антироссийском курсе Армении.