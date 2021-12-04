В Каспийском море села на мель баржа, двигавшаяся в Казахстан

Направлявшуюся из Астрахани в Казахстан баржу пытаются снять с мели в Каспийском море, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

"Поступило сообщение в 12:30 по московскому времени - произошла посадка на мель грузовой баржи "SILVER-3003", буксируемой теплоходом ОТ-2080. Маршрут следования: порт Астрахани - порт Баутино, Республика Казахстан", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на месте происшествия не обнаружено разлива нефтепродуктов, судовой ход не нарушен. В снятии баржи с мели задействован буксир-толкач ОТ-2080.