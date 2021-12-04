Эрдоган изменил экспортный бренд Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому экспортным брендом республики будет Türkiye, сообщает агентство Hurriyet.
Соответствующий документ размещен в официальном издании Resmi Gazete.
Теперь турецкие товары будут экспортироваться под маркой "Made in Türkiye", а не "Made in Turkey.
В указе говорится, что изменения повысят узнаваемость турецкой продукции в мире.
Помимо этого, слово Türkiye будет использоваться в официальной переписке с иностранными партнерами.