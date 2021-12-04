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Эрдоган изменил экспортный бренд Турции

Эрдоган изменил экспортный бренд Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому экспортным брендом республики будет Türkiye, сообщает агентство Hurriyet.

Соответствующий документ размещен в официальном издании Resmi Gazete.

Теперь турецкие товары будут экспортироваться под маркой "Made in Türkiye", а не "Made in Turkey.

В указе говорится, что изменения повысят узнаваемость турецкой продукции в мире.

Помимо этого, слово Türkiye будет использоваться в официальной переписке с иностранными партнерами.

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