Эрдоган изменил экспортный бренд Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому экспортным брендом республики будет Türkiye, сообщает агентство Hurriyet.

Соответствующий документ размещен в официальном издании Resmi Gazete.

Теперь турецкие товары будут экспортироваться под маркой "Made in Türkiye", а не "Made in Turkey.

В указе говорится, что изменения повысят узнаваемость турецкой продукции в мире.

Помимо этого, слово Türkiye будет использоваться в официальной переписке с иностранными партнерами.