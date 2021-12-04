В Актобе школьник погиб после наезда внедорожника

Юный житель Актобе попал под колеса автомобиля, он погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба департамента полиции.

"Водитель автомобиля Land Cruiser Prado, двигаясь по улице Пацаева, напротив БСМП Актобе на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги, и допустил наезд на несовершеннолетнего 2006 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте", - сказано в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия по части 3 статьи 345 УК РК ("Нарушение ПДД"). Водитель водворен в ИВС Актобе.