Разыскиваемые Турцией преступники задержаны в Грузии

МВД Грузии объявило о задержании в Батуми пятерых человек, разыскиваемых Турцией через Интерпол за совершение тяжких преступлений, сообщает пресс-служба грузинского ведомства.

"Сотрудники поискового управления департамента центральной криминальной полиции МВД в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Батуми задержали пять человек, разыскиваемым Турецкой Республикой по "красному циркуляру" Интерпола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные обвиняются в насилии, незаконном лишении свободы и грабеже.

В настоящее время проводятся процедуры, необходимые для экстрадиции преступников.