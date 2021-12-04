США атаковала Аль-Каиду в Сирии

США в Сирии нанесли кинетический удар против высокопоставленного представителя запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на капитана Билла Урбана, представляющего центральное командование США.

"Силы США нанесли кинетический удар в районе Идлиба, Сирия, 3 декабря, нацеленный против высокопоставленного главаря и организатора "Аль-Каиды"*, - заявил Урбан.

Капитан также не исключил информацию о возможных жертвах среди мирных граждан, идет расследование.