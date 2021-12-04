Переговоры по СВПД продолжатся на следующей неделе

Переговоры в Вене по иранской ядерной программе возобновятся в течение следующей недели, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"На проходящем в Вене седьмом раунде переговоров по восстановлению СВПД объявлен технический перерыв. Это позволит делегациям дополнительно свериться со столицами относительно промежуточных результатов работы и возможных дальнейших шагов. Предполагается, что переговоры в рамках седьмого раунда возобновятся в течение следующей недели", - говорится в сообщении.

Напомним, что седьмой раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном стартовал 29 ноября. Предыдущие встречи в столице Австрии проходили в июне. Переговорный процесс приостанавливался из-за президентских выборов в Иране.