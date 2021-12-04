Вода для жителей Астраханской области подорожает на 7%

Астраханская областная Служба по тарифам (РСТ) утвердила новые расценки на холодную воду и водоотведение для абонентов МУП "Астрводоканал" - с 1 июля 2022 года расценки на услуги вырастут на 7%, стоимость водоснабжения в новом году составит 26,23 рубля за кубометр, а на водоотведение – 31,84 рубля за кубометр.

Решение неожиданное, учитывая, что депутаты Гордумы Астрахани при поддержке администрации города обратились к губернатору региона Игорю Бабушкину, попросив увеличить с 1 июля 2022 года тарифы "Астрводоканала" сразу на 27%, а с 1 июля 2023 года - еще на 14,8%, - передает "АиФ Астрахань".

Как полагают парламентарии, такие меры помогут устранению критической ситуации, которая происходит с коммунальными сетями и оборудованием предприятия, а также ликвидировать большую задолженность потребителей, уже перевалившую за 1 млрд рублей. Однако губернатор отклонил их предложение, указав, что для выхода из кризиса власть уже привлекла серьезные средства из федерального бюджета.