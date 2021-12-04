В России ужесточат наказание для лихачей до конца года

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что законопроект об ужесточении наказания находится в стадии разработки.

По словам депутата, для его утверждения необходимо провести последние согласования с экспертами в этой сфере.

"Учитывая, что предполагаются изменения в Уголовном кодексе и КоАП, то, в соответствии с регламентом, эти документы должны сначала пройти через правительство и Верховный суд, поэтому мы сначала должны дождаться отзывов правительства и Верховного суда, а после этого уже его вносить", - цитирует Пискарева РИА Новости.

При этом глава комитета подчеркнул, что депутата планируют ввести новый законопроекта до конца 2021 года.