Азербайджан ответил на политическую провокацию Армении

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала отмену встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ, которое состоялось в Стокгольме 2-3 декабря.

Напомним, что пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян ранее сообщил об отмене встречи глав министерств.

"Перед заседанием сопредседатели Минской группы выступили с предложением провести в Стокгольме очередную встречу министров Азербайджана и Армении. Известно, что Азербайджан всегда выступает за диалог, и на предыдущих встречах в Нью-Йорке, Минске и Париже министр иностранных дел Азербайджана довел до сведения противоположной стороны позицию нашей страны по вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период", - сказала представитель МИД Азербайджана.

Абдуллаева отметила, что за несколько часов до встречи, которая должна была состояться 3 декабря, армянская сторона совершила провокацию.

"Появилась информация о незаконном посещении парламентариями Армении территорий Азербайджанской Республики. Таким образом, азербайджанская сторона в ответ на эту провокацию Армении не сочла целесообразным проведение в Стокгольме встречи министров двух стран", - заявила она.

Представитель ведомства в заключение напомнила, что Армения продолжает устраивать военные политические провокации, несмотря на предпринимаемые Азербайджаном шаги по нормализации отношений двух государств. По ее словам, такая позиция подрывает миротворческие усилия в регионе.