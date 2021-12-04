Меликов открыл водопровод для спасения озера Ак-Гель в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в открытии водопровода от канала Октябрьской революции к мелеющему озеру Ак-Гель.

На мероприятии руководитель региона отметил, что работа по спасению озера должна вестись исключительно с учетом мнения жителей города, также необходим общественный контроль за правомерным использованием земель вокруг него.

Подчеркивается, что общая протяженность водопровода составляет почти 4 километра. Он был построен по инициативе администрации Ленинского района Махачкалы и Фонда спасения озера Ак-Гель.