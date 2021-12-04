В новом микрорайоне Черкесска построят 580 тысяч квадратных метров жилья 

В новом микрорайоне столицы Карачаево-Черкесии (КЧР), который получит название "Спутник", в скором времени будет построено 580 тыс квадратных метров жилья, - написал в своем аккаунте в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою рассмотреть возможность финансирования объекта в случае получения дополнительных средств на данный механизм.

"В рамках встречи с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным обсудили перспективный проект - строительство совершенно нового микрорайона в Черкесске, который будет носить название "Спутник". Так, по нашему решению в республиканской столице на площади 207 га планируется построить 580 тыс квадратных метров жилья", - написал Темрезов, передает ТАСС.

Также правительство России поможет властям КЧР финансами со строительством коммунальной и инженерной инфраструктуры в новом микрорайоне, - добавил Темрезов