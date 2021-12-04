В Раде призвали Украину помириться с Россией

Депутат Верховной рады Украины Виктория Гриб призвала Киев наладить отношения с Москвой и другими соседями для будущего развития страны.

"Согласятся ли страны воевать и начать новую мировую войну из-за Украины? Да я уверена, что нет", — приводит ее слова РИА Новости.

Гриб подчеркнула, что ситуация с газопроводом "Северный поток-2" наглядно показало нынешнее место Украины на мировой арене.

"Может быть, нам надо мозги включить и решить все-таки, а что же выгодно именно Украине? В данном случае это мир с Россией, со всеми соседями", — добавила депутат.

Она также отметила, что улучшение отношений с Россией поможет Украине нормально развиваться и "думать о людях".