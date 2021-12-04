Москва отзывает своего посла в Армении

Посол России в Армении Сергей Копыркин будет отозван в Москву, сообщает армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источники.

В издании отмечают, что Копыркин стал послом в апреле 2018 года. Это соответствует закону о дипломатической дружбе, так как трудовой договор с дипломатами действует три года. В данном случае срок уже истек.

При этом в газете добавили, что если государство довольно работой своего посла, то договор может быть продлен.

"В данном случае, судя по всему, налицо определенное недовольство, и отъезд действующего посла будет обусловлен и этим, в том числе", — пишет издание.