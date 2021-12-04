В Ингушетии предоставят двухдневный отгул привитым работникам

Правительство Ингушетии включило в коллективный договор рекомендации по освобождению от работы на два дня после вакцинации от коронавируса работников с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кабмина республики.

"Единогласное решение принято трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в составе представителей кабмина региона, объединения организаций профсоюзов, союза промышленников и предпринимателей республики на совещании под председательством вице-премьера Олега Фурсова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Фурсов также поручил исполнительным органам, объединениям организаций профсоюзов провести разъяснительную работу по пропаганде решения комиссии и закрепления дополнительных гарантий привитым сотрудникам в коллективных договорах или локальных нормативных актах своих организаций.