В России выявили 32 974 новых случая коронавируса

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 32,9 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 32 974 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 232 (6,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 356, в Петербурге - 2 528, в Московской области – 2 075. В Краснодарском крае новых случаев 840, в Ставропольском крае - 458, в Крыму - 403, в Дагестане - 164, в Адыгее - 107, в Кабардино-Балкарии - 105, в Северной Осетии - 85, в Ингушетии - 87, в Карачаево-Черкесии - 78, в Чечне - 80.

Суточный прирост составил 0,34%, общее число инфицированных в России достигло 9 769 011 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 35 182 человека, за весь период - 8 471 813 человек.

Умерли за прошедшие сутки 1 215 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 280 072 человек.