Лихач на BMW насмерть сбил двух человек в Туапсинском районе

В результате автоаварии в Туапсинском районе Кубани погибли два пешехода, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла вечером 3 декабря, в 19:25 по московскому времени.

По предварительным данным, 23-летний владелец BMW двигался в сторону Краснодара и сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть слева направо по ходу движения машины вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

Как отметили в ведомстве, жертвами столкновения стали мужчина и женщина. Их личности устанавливаются. Возраст погибших около 25-30 лет.