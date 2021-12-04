В Дагестане открылся первый культурный форум СКФО

Открытие первого Северо-Кавказского культурного форума состоялось в Махачкале

В столицу Дагестана прибыли 300 участников из регионов СКФО: это актеры, руководители театров, их заместители, работники пресс-служб, театральные администраторы, критики, сообщает "Аргументы и факты".

Мероприятие проходит на базе Государственного республиканского русского драматического театра. Семинары проводят глава Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок, директор театра драмы имени Федора Волкова из Ярославля Айрат Тухватуллин, руководитель Александринского театра Санкт-Петербурга Сергей Емельянов.

Отмечается, что на открытии форума были представлены лучшие творческие коллективы Дагестана. Завершится мероприятие вечером 5 декабря.