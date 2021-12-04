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В Узбекистане ужесточат наказание за взяточничество

В Узбекистане ужесточат наказание за взяточничество

Законопроект об ужесточении ответственности за получение и дачу взятки готовят в Узбекистане. Планируется увеличить срок наказания с 15 до 20 лет, сообщил глава агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов

Помимо этого, будут увеличены и сроки наказания по статье УК РУ "Хищение путем присвоения или растраты" до десяти лет тюрьмы.

Как отметил глава агентства, соответствующий документ рассмотрят в законодательной палате.

"Виновные в преступлениях, связанных со взяточничеством, больше не будут освобождаться условно-досрочно, приговоры по их делам не будут заменяться на более мягкие", - заявил Бурханов.

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