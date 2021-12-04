В Германии призвали избегать конфликтов с Россией, напомнив об итогах Второй мировой войны

Обозреватели немецкого издания Die Welt подвергли критике статью, призывающую Запад считать Россию изгоем.

По мнению автора, Москва пытается взять под контроль часть Восточной Европы, о чем свидетельствует усиление "давления на Украину". Он также обвинил Россию в пропаганде, основанной на подмене понятий.

Большинство пользователей не согласились с позицией журналиста и напомнили ему об итогах двух мировых войн.

Так, комментатор Claus B заявил, что Германии следует избегать конфликты, которые могут закончиться "непредсказуемыми последствиями". "Снова за старое? 1914, 1941… мы что, ничему не научились?" – добавил он.

Читатель под ником Hans M напомнил, что Берлин однажды считал Россию страной "славянских недочеловеков", а также призвал автора статьи "не играть с огнем".

Пользователь Max B предложил сторонникам теории вторжения России в Украину "обратиться за медицинской помощью". Кроме того, он отметил, что Владимир Путин может быть кем угодно, но только "не авантюристом"

"Явный агрессор — США, а не Россия. Семь лет назад на Украине произошла смена режима, финансируемая американскими деньгами", — подчеркнул Rainer S.

Напомним, в последнее время на Западе муссируют тему о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, перемещение вооруженных сил РФ в пределах своей территории и на свое усмотрение не должно касаться западных стран.