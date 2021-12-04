ВОЗ: "Спутник V" проверят не раньше января 2022 года

Эксперты Всемирной организации здравоохранения посетят Россию для оценки противокоронавирусного препарата "Спутник V" не раньше января 2022 года, сообщает пресс-служба ВОЗ.

В организации напомнили, что в конце ноября состоялась встреча с сотрудниками РФПИ, на которой обсуждалась необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности препарата.

"Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", — говорится в сообщении.