Стало известно, какая погода ждет Москву в субботу

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что жителей и гостей Москвы в субботу ожидает облачная погода со снегом и гололедицей.

"Ожидается облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, возможна гололедица. Температура в столице минус 1 - минус 3, а в Подмосковье ноль - минус 5 градусов", - цитирует Леуса РИА Новости.

Он отметил, что ветер западный 5-10 м/c, порывистый.

Стоит добавить, что атмосферное давление повысится и составит 743 мм ртутного столба.