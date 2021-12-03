Стало известно, почему Дед Мороз не защищается от COVID-19

Дед Мороз из московской усадьбы заявил, что придерживается здорового образа жизни и питается натуральными продуктами - именно это, по его словам, и защищает его от вирусов.

Волшебный персонаж отметил, что регулярно занимается спортом и держит себя в тонусе. По его мнению, благодаря спорту к нему не пристают болезни.

"Мне уже столько лет, я уже от всех вирусов давно отвык. Я ему натуральные продукты, советую всем быть физически активными, чтобы сохранить здоровье ", - приводит слова Деда Мороза РИА Новости.

Кроме того, он посоветовал в новогодние праздники не ссориться с окружающими, поменьше волноваться, относиться с добротой к каждому человеку.

"Смотрю, на Кавказе, в горах, где горный свежий воздух, там люди по-доброму друг к другу относятся, там меньше ста лет мало кто живет", - подчеркнул он.

На вопрос об использовании средств индивидуальной защиты Дедушка ответил: "У меня такие усы, такая борода - никакая маска не нужна".