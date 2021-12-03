Родители не будут присутствовать на утренниках в школах и детсадах в Москве

Новогодние мероприятия в школах и детсадах Москвы в этом году пройдут без родителей, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции - одна из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что родители получать видеозапись мероприятия, будет предусмотрена возможность онлайн-трансляции.