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Жителей Стамбула познакомят с русским романтизмом

Жителей Стамбула познакомят с русским романтизмом

 

Вечером 4 декабря в Стамбуле пройдет концерт, посвященный русскому романтизму.

На сцену Культурного центра Ататюрка (АКМ) выйдут солисты Стамбульского государственного театра оперы и балета Эсра Абаджиоглу Акджан, Суат Арыкан, Кенан Дагашан и Эврен Экши. Аккомпанировать им будет Алена Шенол.

Зрители смогут насладиться произведениями Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова, передает агентство Anadolu.

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