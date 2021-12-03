Жителей Стамбула познакомят с русским романтизмом

Вечером 4 декабря в Стамбуле пройдет концерт, посвященный русскому романтизму.

На сцену Культурного центра Ататюрка (АКМ) выйдут солисты Стамбульского государственного театра оперы и балета Эсра Абаджиоглу Акджан, Суат Арыкан, Кенан Дагашан и Эврен Экши. Аккомпанировать им будет Алена Шенол.

Зрители смогут насладиться произведениями Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова, передает агентство Anadolu.