Госансамбль "Алан" и конный театр "Нарты" получат 600 млн рублей из бюджета Северной Осетии

Руководство Северной Осетии выделило 600 млн рублей на развитие государственного ансамбля "Алан" и конного театра "Нарты", заявил замминистра культуры республики Маркос Хачатурянц на заседании ее правительства.

"Общий объем финансирования на 2021-2024 годы государственного ансамбля "Алан" составит более 198 млн рублей. На развитие конного театра "Нарты" выделят более 410 млн рублей", - цитирует его ТАСС.

Уточняется, что средства выделят из бюджета республики в рамках программы "Развитие культуры РСО-Алания" на 2014-2024 годы".