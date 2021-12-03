В АФФА озвучили главную задачу для наставника сборной Азербайджана по футболу

В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) прокомментировали решение исполкома АФФА продлить сотрудничество с главным тренером национальной сборной Джанни Де Бьязи.

"Решение было принято на основе того, что он уже проработал в двух циклах - в Лиге наций и отборе на ЧМ-2022, и на данный момент лучше всех знает эту команду и ее проблемы. Поэтому после долгих обсуждений было принято решение о продлении контракта с ним", - поведал вице-президент АФФА Вагиф Садыхов.

При этом он подчеркнул, что перед 65-летним итальянским наставником поставлена задача выйти в плей-офф Лиги наций и создать сильную и конкурентоспособную команду, передает Azerisport.com.

Напомним, 2 декабря состоялось заседание исполкома АФФА, на котором было принято оставить итальянского тренера Джанни Де Бьязи у руля сборной Азербайджана по футболу до октября 2022 года.