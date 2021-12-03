В Геленджике появились три особо охраняемые природные территории

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил о создании трех особо охраняемых природных зон местного значения. По его словам, статус был присвоен массиву на территории Голубой Бухты, скверу "Старушка" и зеленому участку на улице Островского в Геленджике.

"Сделали это для того, чтобы многолетние деревья и кустарники были неприкосновенны на территории курорта, чтобы зелёные массивы сохранили своё назначение", - сказал он.

На выделенных территориях растут многолетние пицундские сосны, которые ценятся за способность выделять фитонциды - биологически активные вещества, обладающие антибактериальным эффектом. Участки изъяты из хозяйственного пользования и взяты под особую охрану. Отныне здесь запрещены вырубка деревьев и строительство коммерческих объектов.