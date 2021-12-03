Гутерриш назвал закрытие границ из-за "омикрона" карательной мерой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал запреты на международные поездки, введенные отдельными странами из-за нового штамма COVID-19 "омикрон". Соответствующее сообщение он написал на своей странице в Twitter.

"С вирусом, который действительно не знает границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными", - подчеркнул глава международной организации.

Он призвал правительства всех стран в качестве альтернативы обсудить возможность многократного тестирования на коронавирус для путешественников вкупе с другими мерами, которые были бы по-настоящему эффективны.