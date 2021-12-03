В Ставрополе пройдут четыре ярмарки выходного дня в декабре

В Ставрополе завершается сезон ярмарок выходного дня, - сообщили в пресс-службе мэрии, уточнив, что в январе состоится четыре подобных мероприятия. Первая развернется 4 декабря на улице Васильева, 35/1. Открытие в 8.00.

"На прилавках они представят молочные и колбасные изделия, фрукты и овощи, крупы, мед, сладости", - сообщают организаторы. Кроме того, отмечается, что в краевой столице работает ежедневная ярмарка на улице Объездной, 12.

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что в 2021 году на Ставрополье проведут около полутора тысяч ярмарок.