S7 запускает прямой рейс из Нижнего Новгорода в Ургенч

Авиакомпания S7 запускает еженедельный рейс между Нижним Новгородом и городом Ургенч в Узбекистане.

В аэропорту Стригино отметили, что это новое направление для Нижнего Новгорода. Вылеты будут осуществляться по средам в 21:10, прибытие в Ургенч - в 02:25 (время местное). Обратный рейс в Нижний Новгород запланирован на 04:15 (время местное) с прибытием в 5:35.

Маршрут будут обслуживать воздушные суда Boeing 737.

Стоимость билета в один конец - от 11,6 тыс рублей (около 1,7 млн сумов).