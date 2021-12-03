Кондратьев: Кубань оставила за собой пальму первенства по внутреннему туризму

В уходящем 2021 году на Кубани отдохнули более 16 млн туристов, - сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"С начала года мы приняли 16 млн 200 тыс гостей. Это даже чуть больше, чем до пандемии. Сегодня мы наградили лидеров отрасли - лучшие туристические проекты, гостиницы, пляжи и санатории", - написал Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

Объем услуг предприятий туриндустрии в нынешнем году был в два раза больше, чем за тот же период 2019 года, и важно продолжать развивать круглогодичные курорты, поддерживать тех, кто двигает отрасль вперед, - отметил губернатор Кубани, добавив, что в будущем году власти планируют возместить инвесторам часть затрат на оплату процентов по кредитам и прорабатывают возможность введения нулевой ставки по налогу на имущество для крупных инвестпроекто.