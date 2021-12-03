Беслан получит средства на создание соцобъектов

В ближайшие два года в североосетинском Беслане будут построены новые соцобъекты – на это республике будет выделено дополнительное финансирование в размере 3,6 млрд рублей, - сообщил глава региона Сергей Меняйло.

"Благодаря поручению президента России одобрено дополнительное финансирование на восемь мероприятий в Беслане", - сообщил он, передает "Это Кавказ".

Так, на выделяемые деньги будет реконструирован стадион "Пищевик", построена школа, Дом детского творчества, музыкальная школа, а также реконструированы сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

Также на эти средства будут завершены работы по созданию Мемориала в школе № 1, где в 2004 году произошел теракт, - добавил глава региона.