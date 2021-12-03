Дагестанский Каспийск примет благотворительный забег

В нынешнее воскресенье, 5 декабря, в дагестанском Каспийске пройдет благотворительный забег "Бег ради жизни", посвященный тяжелобольным детям, - сообщил генеральный директор фонда "Инсан" Магомедрасул Ахмедов.

"Инициатором и организатором проекта "Бег ради жизни" выступает благотворительный фонд "Инсан" при поддержке администрации Каспийска, а к участию в нем приглашаются все желающие, не имеющие противопоказаний врача к занятиям спортом", - цитирует собеседника ТАСС.

Старт забегу будет дан в 10:30 на "Анжи-арене", а финишируют его участники на ул. Ленина-Кольцевой", - добавил Ахмедов.