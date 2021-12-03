Белый дом обвинил Иран в неконструктивности на переговорах по ядерной программе

Правительство нового президента Ирана не реализовало конструктивный подход к возобновившимся на этой неделе в Вене переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе ИРИ, такое заявление сделала на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"[Представители - ред] новой иранской администрации не привезли в Вену конструктивных предложений", - цитирует ее "Интерфакс".

Псаки уточнила, что спецпредставитель Вашингтона по Ирану Роберт Мэлли вместе с командой возвращается в Америку для консультаций.

Пресс-секретарь отметила, что предыдущие шесть раундов переговоров были успешными, на них были найдены "изобретательные компромиссные решения" для ряда наиболее трудных для всех сторон вопросов. Псаки выразила сожаление в связи с тем, что подход Ирана во время седьмого раунда, по ее мнению, "не был направлен на решение оставшихся вопросов".

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал на своей странице в Twitter, что разочаровываться было бы преждевременным. "При многосторонней дипломатии есть правило: ничто не согласовано, пока не согласовано все. Так что изменения, в принципе, возможны", - пояснил он, добавив, что их надо отрегулировать так, чтобы способствовать прогрессу.