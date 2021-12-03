Россия и Монголия: сто лет дипотношений

В ноябре исполнилось сто лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. За это время две страны наладили тесные контакты за счет географической близости и политических альянсов на разных этапах государственности. Выдержав испытание временем, монгольско-российские связи пережили несколько моментов, важных для истории всей Северо-Восточной Азии.

Советско-монгольские дипломатические отношения были официально установлены 5 ноября 1921 года после победы Народной революции. The Diplomat пишет, что тогда Монгольская Народная Республика и СССР подписали Договор о дружбе, а через год в Улан-Баторе и Москве были открыты посольства. Несмотря на внешнеполитический успех, 1930-1940-е годы оказалось непростыми с точки зрения политики и религии. От 30 до 40 тыс. буддистских монахов, интеллектуалов и дворян Монголии были подвергнуты гонениям. Только спустя 50 лет, в 1984 году, при переходе власти от Юмжагийна Цеденбала к Жамбыну Батмунху стороны восстановили отношения и положили конец историческим тяжбам. Но даже в непростой период 1930-1940-х годов Монголия и СССР сотрудничали в переломные моменты истории.

Один из наиболее ярких примеров - бои на Халхин-Голе, в ходе которых армии МНР и СССР боролись вместе против имперской армии Японии и марионеточного японского государства Маньчжоу-го с мая по сентябрь 1939 года.

Как и вся Европа, СССР со временем оказался втянутым в противостояние с нацистской Германией. Поставки монгольской шерсти, теплой одежды, еды и лошадей стали спасением для русских солдат. Считается, что во время войны против Германии, каждая пятая лошадь, задействованная в войне с советской стороны, была монгольской. В 2015 году тогдашний президент Цахиагийн Элбэгдорж преподнес российскому народу подарок - большую бронзовую статую коня с надписью ”По дорогам войны” в качестве напоминания о дружбе, совместной борьбе и как символ мягкой силы, демонстрирующий необходимость поддерживать отношения.

На протяжении 70 лет внутренняя и внешняя политика Монголии формировалась в значительной степени под влиянием Советского Союза, а экономическая модель государства строилась на принципах социализма. Экономическое развитие СССР напрямую влияло на главные сектора Монголии: инфраструктуру, энергетику, железнодорожное строительство и добычу полезных ископаемых, как, например, в Эрдэнэте. Даже после распада Советского Союза Монголия продолжала получать российские инвестиции. По данным монгольского министерства энергетики, с 1990 по 2014 год объемы российских инвестиций в страну составили $ 297 млн, то есть 2,1% всех прямых иностранных инвестиций, поступающих в страну.

В последнее пять лет Монголия активно укрепляет связи со своими соседями, включая Россию, стремясь расширить экономические возможности и диверсифицировать экономику, которая зависит от добычи полезных ископаемых. В 2019 году, во время официального визита президента России Владимира Путина в Монголию, страны подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое еще больше сблизило Москву и Улан-Батор. Страны расширяют связи в таких сферах как экономика, энергетика, а также работают над вопросами, связанными с изменением климата.

В 2020 году Россия ратифицировала Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Монголией. 25 ноября этого года в честь столетия установления дружественных отношений министр иностранных дел Сергей Лавров наградил Орденом дружбы монгольского посла в России, Давааа Дуламсурэна, тем самым признав его вклад в развитие Всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Россией.

Монгольско-российские отношения расширяются и в энергетическом секторе. Россия обеспечивает 92% потребностей Монголии в энергии, в частности, топливе, что играет немаловажную роль для обеих стран. Помимо двустороннего сотрудничества, такие проекты, как, например, газопровод ”Сила Сибири-2”, в котором задействованы Россия, Монголия и Китай, могут оказать основополагающее влияние на поставки газа в Северо-Восточной Азии. По 1942-метровому газопроводу со 114 колодцами российский газ будет поступать в Китай через территорию Монголии. Через ”Силу Сибири-2” российский разворот в сторону Азии затронул и Монголию. Монгольское правительство активно поддерживает проект и даже подписало Меморандум о взаимопонимании с Россией в 2019 году.

В честь празднования столетия установления монгольско-российских отношений министерство иностранных дел Монголии организовало научную конференцию под названием ”Отношения между Монголией и Россией: прошлое, настоящее и будущее”, в ходе которой искорки и ученые подчеркнули, что народы сотрудничали на протяжении многих лет, преодолевая всевозможные вызовы и переживая политические трансформации.

Посольство Российской Федерации в Монголии и монгольское посольство в России провели 92 мероприятия в рамках празднования столетнего юбилея отношений. Помимо этого, администрация президента, российско-монгольская межпарламентская группа и министерство иностранных дел Монголии организовали фотовыставку ”Сто событий века”, на которой были представлены редкие черно-белые фотографии Народной революции 1921 года, боев на Халхин-Голе 1939 года, снимки времен Второй мировой войны и других важных событий, сформировавших монгольско-российские отношения.

Выступая на открытии выставки российский посол в Монголии Искандер Азизов заявил, что ”представленные фотографии передают столетнюю историю монгольско-российских отношений на фоне других значимых событий века”.