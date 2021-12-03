Блинкен назвал примерное время переговоров Путина и Байдена

Переговоры президентов России и США Джо Байдена и Владимира Путина пройдут в ближайшее время, об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на конференции Reuters NEXT.

"Я ожидаю, что они переговорят в очень скором будущем", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Госсекретарь также уточнил, что американский президент подтвердит стремление к предсказуемым и стабильным отношениям с РФ.

Ранее сегодня помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что точная дата встречи Путина и Байдена, которая пройдет, скорее всего, по видеосвязи, предварительно определена - она может состояться уже в "самые ближайшие дни".