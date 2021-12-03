ОАЭ покупают у Франции истребители и вертолеты за $19 млрд

Вчера Объединенные Арабские Эмираты заказали 80 истребителей ”Рафаль” и 12 военных вертолетов у Франции, укрепив экономические и политические связи военным контрактом на сумму $19,2 млн.

Reuters отмечает, что самый крупный в истории зарубежный контракт на закупку военных самолетов был подписан в начале двухдневного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Персидский залив, в ходе которого он также посетит Катар и Саудовскую Аравию. ”Контракт беспрецедентный”, - заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

По сообщению администрации французского президента, соглашение, подписанное на торжественной церемонии наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Заидом и Макроном на полях выставки Dubai EXPO 2020, предполагает продажу французского оружия на сумму $19 млрд. ”Контракт укрепил и без того сильное стратегическое партнерство, и будет служить делу обеспечения региональной стабильности”, - заявили администрации французского президента.

Макрон отправился с визитом в Персидской залив как раз в то время, когда арабские страны, которым необходимо американское оружие, начали озвучивать беспокойство по поводу намерений своего ключевого партнера в отношении региона.

У французского лидера и наследного принца Абу-Даби сложились хорошие отношения, благодаря двустороннему потоку инвестиций. У Парижа в столице Эмиратов даже есть своя постоянная военная база.

Акции компании Dassault Aviation SA, производителя ”Рафалей”, выросли на 9%.

Это самая большая на сегодняшний день сделка по закупке ”Рафалей” иностранным государством. Ранее в этом году военные соглашения на поставки были заключены с Грецией, Египтом и Хорватией.

Абу-Даби также заказал 12 вертолетов ”Каракал”. Такое название носит во Франции H225M - многоцелевая военная версия ”Супер Пумы”.

Переговоры о продаже ”Рафалей” продолжались с переменным успехом на протяжении 10 лет. В 2011 году Абу-Даби публично назвал предложение Франции о поставке 60 истребителей ”неконкурентоспособным и нерабочим” . Ранее ОАЭ приобрели французские тактические ударные самолеты ”Мираж 2000”.

Источники из министерства обороны сообщили, что ”Рафали” заменят ”Миражи”, но навряд ли станут альтернативой американским F-35, поскольку ОАЭ стремятся обеспечивать свою безопасность за счет двух поставщиков: Франции и США.

Тем не менее, вполне вероятно, что контракт служит сигналом для американского Конгресса, который не спешит одобрять сделку на продажу А-35 из-за опасений по поводу сближения между ОАЭ и Китаем, а также преобладанием в стране технологии 5G от компании Huawei.

Париж один из главных поставщиков оружия Эмиратам, но в последнее время Франция подвергается всё большему давлению по поводу необходимости пересмотреть свою политику продаж из-за конфликта между коалицией под руководством Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами в Йемене. Конфликт считается наихудшей гуманитарной катастрофой в мире.

”Франция продолжает заключать сделки, несмотря на то, что ОАЭ играют ключевую роль в агрессивных военных операциях, проводимых саудовской коалицией в Йемене, - заявила ”Хьюман Райтс Вотч”. - Президент Франции обязан осудить нарушение прав человека во всех трех странах”.