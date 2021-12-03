Внучку заподозрили в убийстве 89-летней бабушки в Армении

В Котайкской области была убита 89-летняя женщина, в совершении преступления подозревается ее 36-летняя внучка. Такое сообщение распространила пресс-служба Следкома Армении.

Сегодня около 05:30 поступил звонок от гражданина, рассказавшего о пожаре. После того, как возгорание было ликвидировано, на месте нашли обугленное тело 89-летней женщины со следами насилия.

Как передает Sputnik Армения, оказалось, что в квартире, кроме убитой, были ее 36-летняя внучка и 5-летняя правнучка, дочь этой внучки. Их доставили в медцентр.

Уголовное дело было открыто по ч.1 ст.104 (убийство). В тот же день по подозрению в совершении преступления была задержана 36-летняя внучка.

Назначена судмедэкспертиза, выясняются обстоятельства пожара.