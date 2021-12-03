Германский политик возмутилась подготовкой американских санкций против "Северного потока-2"

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг осудила подготовку Вашингтоном новых санкций против компаний, участвовавших в проекте "Северный поток-2".

"Правительство земли Мекленбург - Передняя Померания по-прежнему поддерживает проект ["Северный поток-2"] по дну Балтийского моря. Нам нужен этот газопровод", - цитирует ТАСС ее интервью Der Spiegel.

В ответ на вопрос о якобы концентрации военной техники РФ на границе с Украиной политик призвала не смешивать строительство газопровода с внешнеполитической повесткой. Глава федеральной земли напомнила, что если страна откажется от атомной и угольной энергетики, то хотя бы в переходный период ей понадобится природный газ как дополнительный источник энергии.

Швезиг обратила внимание на то, что рост цен на энергоносители не останавливается, и для большинства людей подорожание природного газа очень чувствительно, поэтому у ФРГ должны быть запасы.

Кроме того, она выразила возмущение в связи с тем, что Конгресс США опять поднимает вопрос санкций после того, как Берлин и Вашингтон заключили соглашение о невведении санкций против германских компаний.