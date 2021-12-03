Несмотря на падение цен, ОПЕК и Россия договорились увеличить производство

Саудовская Аравия, Россия и другие мировые производители нефти решили придерживаться планов по увеличению добычи в январе, несмотря на текущее падение цен, связанное с опасениями по поводу очередного переизбытка предложения.

CNN отмечает, что стороны пришли к соглашению на встрече Организации стран-экспортеров нефти и ключевых партнеров (ОПЕК+). Тем временем мировые цены на нефть упали на 20% с конца октября.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 70% с начала года, но затем начали дешеветь в ноябре, когда США и ряд других мировых потребителей отправили на рынок миллионы баррелей из своих стратегических запасов, чтобы снизить цены на бензин и предотвратить дальнейший рост инфляции.

Цены продолжают падать на фоне усиления заболеваемости COVID-19 в Европе и появления нового штамма ”омикрон”, что представляет потенциальную угрозу экономической активности.

ОПЕК+ заявила, что продолжит мониторить ситуацию с пандемией, анализировать нефтяной рынок, чтобы в случае необходимости мгновенно скорректировать свою политику. Следующая встреча членов картеля запланирована на 4 января.

Аналитики предполагали, что ОПЕК+ не станет увеличивать производство, на дополнительные 400 тыс. баррелей в день в январе, учитывая текущее падение цен, неизвестность в отношении того, как будет развиваться пандемия и каким образом она повлияет на нефтяной спрос. Фьючерсы Brent и американского бенчмарка торговались выше утром в четверг, затем упали на фоне заявления картеля, но затем снова выросли на 1% до $ 69 и $ 66 соответственно.

Однако новости не отразятся мгновенно на водителях, заправляющих свои автомобили бензином. По данным Американской автомобильной ассоциации, за последний месяц стоимость неэтилированного топлива снизилась в среднем всего на 2 цента до $3,38 за галлон (4,55 литра), даже несмотря на то, что нефть подешевела.

На данный момент более слабые нефтяные цены сдерживают ОПЕК и Россию, но их влияние на энергорынок возрастет в долгосрочной перспективе по мере увеличения их доли в глобальном производстве.

По оценкам Международного энергетического агентства, на страны ОПЕК и Россию будет приходиться 58% мировых поставок нефти к 2050 году по сравнению с 46,5% в прошлом году, поскольку другие государства, в том числе и США, меньше инвестируют в добычу и производство из-за требований большей финансовой дисциплины со стороны акционеров. Растет также и давление со стороны инвесторов, требующих снизить выброс углекислого газа в атмосферу и заняться решением климатических проблем.