Женщина и подросток погибли в заброшенном доме в Тбилиси

Женщина и ребенок погибли от отравления угарным газом в заброшенном доме в Тбилиси, о трагедии рассказал начальник центра быстрого реагирования и диспетчерской компании Tbilisi Energy Ираклий Деканоидзе.

По его словам, ЧП случилось на улице Кетеван Цамебули в районе Авлабари, куда газовщиков вызвала служба по управлению ЧС.

Как рассказали врачи и правоохранители, женщина и подросток умерли до их прибытия.

Деканоидзе отметил, что люди погибли в заброшенном здании, превращенном в жилое помещение.

"Там были кровати и другие бытовые вещи. Мы обнаружили, что у них был незаконно подключен газ и они пользовались такими газовыми приборами, которые нельзя использовать в закрытом пространстве", - цитирует представителя Tbilisi Energy Sputnik Грузия.

Он уточнил, что женщине был 31 год, ребенку - 13 лет. Точную причину их смерти выяснят эксперты.