Генконсульство Украины в Ростове осталось без незаконного забора

По требованию мэрии города Генконсульство Украины в Ростове демонтировало самовольно возведенный забор вокруг своего здания, - сообщает telegram-канал "Че по Ростову?".

Ограждение построили еще в 2018 году в целях обеспечения собственной безопасности после того, как за три года до этого вандалы разбили окна и облили фасад здания зеленкой. Но забор захватил землю муниципалитета, заградив часть пешеходного перехода, - передает "АиФ-Ростов"

Мэрия Ростова несколько лет пыталась добиться того, чтобы украинцы снесли ограждение, и только после того, как в ноябре администрации Ленинского района удалось связаться с собственником здания, который сдает его консульству в аренду. От него потребовали демонтировать незаконный забор, и он демонтировал ограждение.