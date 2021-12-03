"Курорт Красная Поляна" сегодня открыл для туристов высокогорные склоны

Сегодня, 3 декабря, на "Курорте Красная Поляна" открылся горнолыжный сезон: спортсменам и туристам стали доступны склоны горной долины Цирк-2 на высоте выше 2000 м, - сообщили в пресс-службе курорта.

Лыжникам и сноубордистам уже доступны трассы среднего уровня сложности и трасса для новичков "Первый снег", а вот для открытия трасс на склонах, расположенных ниже, пока ожидают дополнительные снегопады.

"Курорт Красная Поляна" модернизировал искусственное оснежение: перед сезоном здесь появились новые ружья и пушки, также к сезону на курорте обновили горнолыжные склоны в восточном секторе, благодаря чему на карте появилась новая "синяя" трасса "Восточная" длиной 7 км и шириной в 18 м, которая спускается через горную долину Цирк-2 и доступна начинающим и семьям с детьми, - передает портал Юга.ру.

Всего в сезоне 2021/2022 с декабря по май лыжникам и сноубордистам будут доступны 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 2 сноупарка, фанпарк для начинающих фристайлистов и 13 современных подъемников. Не менее насыщенной будет и культурная программа: только в марте-апреле на курорте пройдут два спортивно-музыкальных фестиваля Week on Peak и Happy Hour Camp, а в июне по традиции откроется Bonus Summer Camp.