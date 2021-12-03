Предстоящей ночью на Ставрополь опустится сильный туман

Нынешней ночью на Ставрополь опустится сильный туман – существенно вырастет вероятность аварий, - сообщается на официальном сайте управления МЧС по Ставропольскому краю.

Других опасных метеорологических явлений синоптики не обещают, хотя температура воздуха ночью будет колебаться в районе нулевой отметки термометра, а кое-где опустится до 4 градусов мороза, так что на дорогах возможна гололедица. Завтра днем в крае должно быть тепло и сухо – до 9-14 тепла, но в утренние часы туман сохранится. В краевом центре воздух прогреется до 12-14 тепла, - говорится на официальном сайте Ставропольского гидрометцентра, передает "АиФ-Ставрополье".

В воскресенье слегка похолодает - будет на пару градусов свежее, а по краю местами пойдет дождь. В Ставрополе будет без осадков, но небо плотно затянут облака.