Ростов свел к ничьей матч с "Зенитом"

Футболисты питерского "Зенита" сегодня в домашнем матче с "Ростовом" так и не определили победителя в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:2. "Ростов" вел в счете с преимуществом в два мяча благодаря голам Дмитрия Полоза (11-я минута, пенальти) и Николая Комличенко (25). "Зенит" смог свести матч вничью с помощью дубля Клаудиньо (31 и 69, с пенальти), - передает "Интерфакс".

В целом "Зенит" лидирует в чемпионате с 37 очками, а "Ростов" расположился на 11-м месте с 18 баллами.