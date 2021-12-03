Геленджик ждет масштабное благоустройство

Власти Геленджика проводят масштабное благоустройство, - сообщили в мэрии города-курорта.

Полностью изменится зона пересечения улиц Ленина и Островского в Центральном районе, где оформят рокарии, поменяют газоны, создадут композицию из магнолий, вейгел и гортензии, причем для благоустройства территорий специально подобрали растения, которые цветут в разное время года. Здесь же недалеко недавно высадили атласские кедры – 17 голубых деревьев растут на месте погибших в знойном 2019 году елей, - передает "АиФ-Юг".

Озеленители сделали ставку на многолетние культуры, но чтобы клумбы в зимнее время не выглядели "уныло", каждая из них тщательно прорабатывается дизайнерами курорта с дополнением вечнозелеными кустарниками.

Также заказали 100 саженцев юкки, которые украсят набережную – она неприхотлива, к тому же цветет четыре раза в год. Высадят и 2500 кустиков пахучей лаванды, сантолину, чайно-гибридные розы - те сорта и виды, которые хорошо чувствуют себя на морском воздухе и переносят температурные перепады, - добавили в мэрии.