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Путин поздравил президента Киргизии с успешным проведением парламентских выборов

Путин поздравил президента Киргизии с успешным проведением парламентских выборов

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением в республике парламентских выборов", - сказано в нем.

Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее упрочение отношений союзничества и стратегического партнерства Москвы и Бишкека, а также тесное взаимодействие России и Киргизии в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Кроме того, Путин и Жапаров условились "о продолжении контактов на различных уровнях".

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