Представитель Гутерриша призвал участников переговоров по ядерной программе Ирана удвоить усилия

Участники переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в Вене должны удвоить усилия, чтобы достичь цели. Таким образом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал итоги завершившегося сегодня седьмого раунда.

"Мы призываем всех участников переговоров удвоить усилия, чтобы выйти на реализацию этих договоренностей", - цитирует его ТАСС.

Дипломат добавил, что не готов делать выводы относительно перспектив возобновленного переговорного процесса, а также на основании того, как завершились переговоры, то есть без существенного результата, заключать, что ситуацию невозможно урегулировать дипломатическим путем.

Напомним, после окончания седьмого раунд переговоров в Вене европейские участники возвратятся в свои страны для дополнительных консультаций перед новым этапом, который, по данным иранских СМИ, может начаться уже на следующей неделе.